Il nuovo Ram 700 è stato finalmente svelato

Come avviene sempre più spesso in questo periodo di coronavirus, Ram ha svelato attraverso un evento virtuale la nuova generazione del suo pick-up Ram 700, che è stato presentato contemporaneamente in 13 paesi della regione, annunciando il suo arrivo per l’ultimo trimestre dell’anno. Come vi avevamo anticipato, la prima cosa che spicca in questo nuovo Ram 700 è che ora sembra un modello vero e proprio di Ram e non una Fiat Strada camuffata.

Esteticamente, questa nuova generazione di pick-up compatto è più vicina alle sorelle maggiori (1500 e 2500), vantando un frontale più aggressivo, dove alla sua nuova calandra con il logo al centro si uniscono i fari allungati con tecnologia LED. Di profilo, invece, spiccano alcune nuove ruote in alluminio fino da 16 ″. Costruito sulla nuova piattaforma MPP (Modular Platform Pickup), il nuovo Ram 700 misura 4.474 mm di lunghezza, largo 1.732 mm e si trova in carrozzerie con cabina singola e doppia. Ha un’altezza da terra fino a 214 mm e angoli di entrata fino a 23,8º e un’uscita che arriva fino a 26,6º, a seconda della versione. Nel pianale di carico può trasportare 650 chili, nelle versioni doppia cabina, e 720 chili nella Ram 700 cabina singola. La capacità di traino è di 400 chili.

Meccanicamente, il Ram 700 ha come alternative due motori a benzina aspirati. L’ingresso è un Fire EVO da 1,4 litri a cinghia, che eroga 85 CV e 121 Nm. Nel frattempo, l’opzione più alta che alimenta il Ram 700 Laramie, è un Firefly da 1,3 litri che raggiunge i 100 cavalli e 128 Nm. In entrambi i casi, l’unica trasmissione disponibile è un manuale a cinque marce che spinge la potenza alle ruote anteriori.

Le dotazioni di serie del nuovo Ram 700 includono aria condizionata, protezione del pick-up con illuminazione, radio con connessione Bluetooth e USB, comandi al volante e cancello ad apertura smorzata. I modelli Big Horn e Laramie più alti sono dotati di un touch screen centrale da 7 “con Apple CarPlay e collegamento Android Auto e un cluster digitale da 3,5 pollici. Infine, i sedili in misto pelle / tessuto sono un’esclusiva di Ram 700 Laramie.

Un altro punto forte del 2021 Ram 700 è la sicurezza. Ora tutte le versioni hanno freni ABS con EBD, controllo della trazione, controllo della stabilità, tre poggiatesta posteriori e un sistema di partenza in salita. Tutti i Ram 700 Crew Cab hanno due airbag laterali e una piastra paramotore. Il sistema di monitoraggio dello sgonfiaggio degli pneumatici è disponibile solo su Big Horn e Laramie.

Il nuovo pick-up Ram, prodotto in Brasile, sarà disponibile nei colori Banchisa White, Monte Carlo Red, Vulcano Black, Bari Silver, Silverstone Grey e Alaska White.

