DS 3 Crossback offre una guida più dinamica e sicura grazie all’Advanced Traction Control

La DS 3 Crossback è una delle ultime novità introdotte da DS Automobiles, proponendosi sul mercato come un moderno SUV compatto. Una delle caratteristiche più interessanti proposte da questo modello è la sua motricità che gli permette di affrontare anche i terreni più difficili.

Ciò è possibile grazie alla tecnologia DS Advanced Traction Control la quale permette di controllare e gestire la trazione in sinergia con il controllo della stabilità ESP. Questo sistema non va ad appesantire la vettura e può essere aggiunto per soli 150 euro in più.

DS 3 Crossback: il sistema Advanced Traction Control permette di gestire al meglio la trazione

Il sistema DS Advanced Traction Control può essere attivato sfruttando il pulsante Drive Mode situato nella plancia della DS 3 Crossback e consente di sfruttare tre modalità di guida diverse visibili nel quadro strumenti: Neve, Fango e Sabbia.

La prima adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali per una velocità fino a 80 km/h. La seconda facilita la rotazione della ruota con minore aderenza al fine di ottimizzare la rimozione del fango e guadagnare motricità. Nel frattempo viene trasferita più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza. Questa modalità rimane attiva fino a 50 km/h.

La terza ed ultima modalità proposta dalla DS 3 Crossback punta sulla lenta rotazione delle ruote anteriori per consentire al veicolo di avanzare, limitando nel contempo il rischio di rimanere bloccati dalla sabbia. Questa modalità può essere sfruttata fino ad una velocità massima di 120 km/h.

Alla riaccensione del SUV, il sistema DS Advanced Traction Control si disattiverà automaticamente. Da precisare che la tecnologia può essere aggiunta solo agli allestimenti So Chic e Performance Line del veicolo.

