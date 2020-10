Casa Fiat De Cultura lancia la quarta edizione del suo programma Piccola Galleria

Il programma di selezione Piccola Galleria, realizzato da Casa Fiat De Cultura in Brasile, è giunto alla sua quarta edizione con la proposta di incoraggiare l’arte contemporanea e promuovere gli artisti, sia brasiliani che stranieri. Il programma avrà un formato di registrazione e selezione inedito che avverrà completamente online.

Gli artisti che vorranno partecipare al programma di selezione dovranno registrarsi entro il 2 novembre 2020 tramite il sito di Casa Fiat De Cultura, dove è possibile trovare anche il regolamento completo.

Piccola Galleria nasce nel 2016 e da allora mette in luce mostre inedite costituite da dipinti, disegni, stampe, sculture, fotografie, installazioni, performance e video d’arte che entrano a far parte del programma ufficiale di Casa Fiat De Cultura.

Le mostre selezionate saranno allestite il prossimo anno nello spazio che si trova nell’atrio principale della sede. Le opere vengono scelte da un gruppo di esperti del settore che valutano attentamente tutte le proposte presentate dagli artisti.

Come detto poco fa, la selezione per questa quarta edizione del programma Piccola Galleria avverrà virtualmente così da garantire la massima sicurezza per gli ospiti e gli artisti iscritti al concorso. Soltanto nel 2019, 230.000 persone hanno visitato la sede e inoltre propone supporto ad ogni artista nella promozione della propria mostra tramite la creazione di un’identità visiva esclusiva.

Durante le mostre, verranno proposte delle visite guidate e programmate in modo da facilitare l’accesso a tutti, oltre ad iniziative virtuali. Nel 2018, il programma Piccola Galleria ha ricevuto 70 candidature e selezionato cinque proposte. Per questa edizione, ogni opera sarà esposta per un periodo massimo di 40 giorni, coprendo il calendario 2021-2022.

