Invasione di autovelox a Roma. Il tutto grazie al Governo Conte: la legge di conversione del decreto Semplificazioni prevede la possibilità di impiegare autovelox fissi anche nei centri urbani. Tutta la Città Eterna sarà interessata della cosa: un’ondata senza precedenti.

Invasione di autovelox a Roma: dove ci sono o ci saranno prestissimo

In via del Muro Torto.

Sul Lungotevere in direzione dello stadio Olimpico e sul Lungotevere in Augusta, verso piazzale Flaminio: sopra i tabelloni di indicazione del traffico.

Via Cristoforo Colombo, nei segmenti più centrali.

Vecchia Fiera di Roma, verso Ostia.

Semaforo all’altezza di Circonvallazione Ostiense, in direzione Caracalla.

Viale Marconi, all’altezza di piazzale Edison, verso il ponte sul Tevere.

Via Laurentina, in corrispondenza dei Ponti.

Viale Isacco Newton in entrambe le direzioni. Tuscolana, all’altezza di via dell’Arco di Travertino e del centro commerciale Cinecittà 2, in direzione centro. Via Gasperina. Via di Tor Bella Monaca in direzione centro. Sorbara verso il policlinico di Tor Vergata.

Tangenziale Est e Grande Raccordo Anulare.

Roma Nord: via Gregorio VII, all’ingresso e all’uscita della galleria: via Leone XIII, verso via Anastasio II. Sull’Aurelia al km 33,2, in direzione Cerveteri. Tra Aranova e Fregene, e tra Fregene e Torrimpietra.

In via Cristoforo Colombo al drive-in di Casal Palocco, dell’Infernetto e di Ostia, in direzione di Ostia.

Via del Mare all’altezza di Vitinia e di Mezzocammino.

Villaggio Azzurro.

Spinaceto, via Pontina, in direzione Roma.

Prima li mettono, magari poi gli autovelox andranno tolti

Siccome la norma è stata criticata anche da Mattarella, e siccome c’è un disegno legge che vuole cancellare questa bizzarra riforma del Codice della Strada, sarebbe il colmo se i Comuni dovessero eliminare gli autovelox dopo averli messi. Un po’ come i cartelli dei test monopattini: sono tutti da buttare. I monopattini sono come le bici da gennaio 2020, e il test non c’è più. Denaro pubblico sbattuto via senza pietà per il contribuente.

