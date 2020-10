Tesla è l’unica casa automobilistica in crescita in Germania quest’anno

Tesla è l’unica casa automobilistica a crescere finora quest’anno nel mercato precedentemente ostile della Germania. L’industria automobilistica tedesca è estremamente forte e influente nel paese e gli acquirenti di auto amano acquistare auto tedesche. È stato un mercato difficile da decifrare per Tesla e ha dovuto affrontare alcune sfide da parte delle autorità di regolamentazione, come essere citato in giudizio per presunta pubblicità falsa sul pilota automatico e litigare per l’accesso agli incentivi EV nel mercato.

Tuttavia, Tesla sembra aver cambiato le cose, soprattutto perché sta investendo più pesantemente nel mercato con la Gigafactory di Berlino. La fabbrica non sta ancora producendo veicoli, ma le vendite di Tesla in Germania stanno andando forte poiché gli acquirenti di auto tedesche stanno dietro al marchio americano di auto elettriche. In mezzo alla pandemia, letteralmente ogni singola casa automobilistica ha visto le sue vendite calare in Germania ad eccezione di Tesla.

La casa americana ha registrato un trimestre record in Germania con 6.114 consegne, portando il totale di quest’anno a 11.217 veicoli nel 2020. Dopo settembre dello scorso anno, Tesla ha effettuato poco più di 9.000 consegne in Germania, con un aumento del 24% anno su anno.

I dati di registrazione mostrano che ogni altra casa automobilistica ha visto un calo significativo delle vendite anno su anno durante la pandemia di coronavirus. Le vendite di Tesla sono state anche influenzate dalla pandemia in Germania a causa della scarsa fornitura di veicoli nel secondo trimestre in quanto è stata richiesta la chiusura della fabbrica di Fremont.

