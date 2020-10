Fiat Strada potrebbe ricevere una variante turbo

L’ultimo mese passerà sicuramente alla storia per Fiat ed in particolare per il suo modello Fiat Strada, poiché il pick-up compatto è stato il veicolo più venduto nel mercato brasiliano, superando la Chevrolet Onix. Migliorando una ricetta apprezzata dal pubblico e da chi usa i pickup per uso commerciale, la seconda generazione di Strada ha alcuni miglioramenti significativi all’orizzonte.

Un’evoluzione interessante che è tutt’altro che un segreto, sarà l’ introduzione della variante con cambio automatico nella gamma del veicolo. Secondo alcune indiscrezioni, il cambio CVT dovrebbe funzionare in combinazione con il motore 1.3 Firefly, riflettendo una combinazione unica non solo per Strada ma anche per il segmento dei pick-up compatti nel suo insieme, dal momento che una trasmissione automatica più sofisticata non era mai stata offerta prima. per modelli di questa taglia.

Con la crescente preferenza dei brasiliani per questo tipo di cambio, Fiat Strada guadagnerà sicuramente un vantaggio commerciale ancora maggiore rispetto ad altri pickup del segmento. La previsione è che la Strada con cambio automatico arriverà sul mercato all’inizio del 2021.

Un altro punto interessante riportato da Argentina Autoblog riguarda un’evoluzione significativa nella gamma di opzioni del motore. Attribuendo l’informazione a Herlander Zola, responsabile del marchio Fiat in Brasile, tra le possibilità di miglioramento per la nuova Fiat Strada c’è l’inclusione nel modello del nuovo motore 1.0 turbo.

Ancora senza prevedere quando ciò potrebbe accadere, è un dato di fatto che una Strada 1.0 turbo sarebbe molto interessante non solo per le prestazioni, ma anche per una maggiore facilità nel trasporto di carichi più pesanti grazie alla buona coppia che i motori sovralimentati solitamente erogano anche a bassi regimi.

Se – e quando – arriverà, si pensa che un eventuale Fiat Strada turbo avrà un cambio automatico CVT e questa configurazione meccanica dovrebbe essere la più costosa della gamma. Parlando anche della nuova Strada, il dirigente Fiat scarta l’offerta di motori diesel per il pick-up (l’opzione esisteva nel mercato argentino fino alla generazione precedente).

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada batte Onix: a settembre è leader delle vendite in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI