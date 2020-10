Noleggio plurimensile Locauto: cosa sapere

Sono molte le compagnie scatenate con l’affitto delle vetture da un mese insù, rinnovabile. O con altre formule accattivanti per andare incontro alle esigenze della mobilità degli italiani. Fra queste compagnie, segnaliamo anche il noleggio plurimensile Locauto. Con molti vantaggi, e qualche avvertenza. È per chi ha bisogno di prendere a noleggio una vettura per 30 o più giorni. Si parte da un minimo di 30 giorni, e poi si vede se proseguire.

Noleggio plurimensile Locauto: 30 giorni, poi decidi

È un po’ come una donna e un uomo che testano l’affidabilità della propria coppia, dello stare insieme: il cliente assaggia il noleggio plurimensile di Locauto, partendo da un mese. Dopodiché, se il consumatore si è trovato bene e vuole proseguire, lo fa. Se invece non necessita più della macchina e intende stopparsi o fare una pausa, è libero di farlo. Un noleggio comodo, non vincolante, che dà respiro.

Il prezzo base dell’affitto di più mesi

Si parte da 21 euro al giorno IVA inclusa con 3.500 km compresi in tariffa e la possibilità di aggiungere un secondo conducente senza costi aggiuntivi. Apprezzabile che la società comunichi subito il prezzo con IVA, senza costringere il cliente a fare scomodi calcoli da sé.

Gli importi si riferiscono al costo mensile di un veicolo di categoria B (Fiat Panda o simile) con durata minima del noleggio di 30 e massima di 12 mesi. L’offerta è disponibile anche per le categorie C (Renault Clio o similare), D (VW Golf o similare), F (Audi A3 Automatica o similare). Parentesi per il Covid: sia Locauto sia le altre compagnie garantiscono l’igienizzazione delle vetture così come degli uffici.

Il plus del deposito cauzionale senza blocco

Prenotando il noleggio plurimensile Locauto sul sito della compagnia oppure sull’app, tramite il call center della società o direttamente presso uno degli uffici di noleggio dell’azienda, non verrà effettuata nessuna pre-autorizzazione o “blocco” sulla carta di credito. La carta di credito verrà utilizzata per il pagamento del noleggio e di eventuali extra. Niente più riduzioni di plafond sulla carta, e possibilità di noleggiare con maggior frequenza, anche tutte le settimane o tutti i giorni.

Noleggio: a cosa stare attenti

Occorre però la massima attenzione nel seguire con scrupolo le condizioni di noleggio.

In caso di restituzione della vettura prima della scadenza dei 30 giorni, Locauto si riserva di addebitare un importo minimo pari alla tariffa di 30 giorni.

Eventuali chilometri extra verranno consuntivati a chiusura del noleggio al costo di 0,29 euro/km.

Occhi puntati sulle eventuali franchigie (importi a carico del cliente) per incidenti, danni, furti.

