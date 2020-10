Boccata d’ossigeno a settembre per le vendite di vetture nuove: +9,5% su settembre 2019. In attesa dei nuovi incentivi 2021, facciamo un’analisi territoriale: Nord locomotiva degli ecobonus auto, come spiega l’Unrae, l’Unione Case estere. A trainare il Centro e il Sud Italia verso la modernizzazione, che passa anche attraverso macchine sicure ed efficienti.

Nord locomotiva degli ecobonus auto: primo Ovest

Il Nord Ovest è al primo posto con il 30,5% di quota, mentre nei primi 9 mesi il podio spetta all’area Nord orientale che copre il 32,5% del totale mercato.

Area Nord Occidentale 47.983 auto.

Nord Orientale 45.758.

Centro 35.749.

Sud 18.878.

Isole 8.885.

Nord: auto più pulite per l’ambiente

Tutto questo va a beneficio anche dell’aria. La CO2 media delle nuove immatricolazioni subisce una sensibile flessione in settembre: -10,8% a 105,6 g/Km rispetto ai 118,4 del settembre 2019. Nel cumulato la CO2 si attesta a 110,8 g/Km (-7,4%).

Non solo per le auto a benzina e diesel moderne e più pulite. Anche perché cresce, il segmento delle vetture ibride ed elettriche, +215% a settembre e +72% da inizio 2020. Tra queste, spiega l’Anfia (filiera auto Italia) le ibride mild e full salgomo del 210% nel mese, con una quota di mercato del 20,5%, e del 60% nei primi nove mesi 2020, con una quota del 13% (era del 5% nello stesso periodo del 2019).

Le ricaricabili vendute a settembre 2020 sono il 241% in più rispetto a settembre 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle auto elettriche (+224% e 2,6% di quota) che, soprattutto, delle ibride plug-in (+268% e 1,9% di quota). Le quali, insieme, rappresentano il 4,5% del mercato nell’ultimo mese e il 3% da inizio anno.

Nel cumulato dei primi nove mesi del 2020, le elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 154% rispetto allo stesso periodo del 2019. In basso, i numeri Unrae.

