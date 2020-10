È boom nel noleggio delle auto storiche

Il 2020 della pandemia da Coronavirus porta in dote con sé una serie di situazioni e condizioni difficili ma altre piacevoli e molte volte parecchio interessanti. È il caso di alcune proposte molto interessanti legate al turismo, nel nostro caso quello abbinato all’auto d’epoca che in questi mesi è tornata ancora più preponderante.

L’auto è diventata infatti, durante l’estate appena trascorsa, un mezzo necessario per sfuggire a possibili contagi e il nostro Paese il set ideale per riscrivere il concetto di vacanza. La vacanza in auto è tornata di gran moda, meglio ancora se alla guida di una meravigliosa auto d’epoca. Non si fa distinzione tra spider o berline, la volontà è quella di partire con o senza il tetto sulla testa senza rinunciare al fascino di vetture molte volte decisamente mitiche. La tendenza quindi dice che si può anche provare a noleggiare un discreto numero di vetture di grande fascino, rigorosamente d’epoca, per godersi una vacanza d’altri tempi.

Offerta molto ampia

Le auto d’epoca divengono quindi meno inavvicinabili grazie ad un’offerta molto interessante che a ben guardare risulta ampia e variegata. Sono infatti molte le aziende che mettono a disposizione per il noleggio alcune piacevoli vetture storiche, senza esclusione di colpi. Non è un caso che si trovino nel set di papabili vacanziere d’altri tempi parecchie spider ma anche berline dal fascino indiscusso e sportive di notevole caratura. Irrinunciabile persino l’intramontabile Vespa, per una variante a due ruote.

I prezzi sono chiaramente più elevati rispetto al noleggio giornaliero delle consuete vetture a cui siamo abituati quando si parla di affittare un’auto. Ma ci si può anche mettere alla guida di una Ferrari 308 GTS o della splendida Alfa Romeo Giulietta Spider, senza disdegnare persino le Rolls Royce.

Meglio quindi pianificare i percorsi propendendo per strade panoramiche da godersi alla guida di vetture magnifiche, sebbene molte società dedite al noleggio di auto storiche propongono spesso tracciati dedicati. Bisogna però fare sempre attenzione agli operatori che propongono questo tipo di formule affidandosi sempre ad aziende capaci di dimostrare la buona fede e ottime reputazioni, evitando così di incappare in eventuali problematiche. Meglio quindi fare sempre attenzione per godersela fino in fondo!

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI