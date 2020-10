Elon Musk ha di che far festa. La Casa di cui è fondatore batte ogni primato: Terzo trimestre Tesla con vendite boom. Ha venduto tra luglio e settembre 139.300 esemplari, distruggendo il record precedente che apparteneva al quarto trimestre 2019 con 112.000 auto consegnate. Uno strapotere in un momento di crisi gravissima per il pianeta: il Covid devasta, mentre Tesla diventa sempre più forte. Una dimostrazione di classe: vorremmo vedere la faccia degli esperti di automotive e di economia che preconizzavano la morte sicura e anticipata di Tesla e delle sue elettriche.

Terzo trimestre Tesla con vendite boom: più delle previsioni

Non solo: i risultati sono notevolmente migliori anche delle più rosee previsioni degli analisti di Wall Street (125.950 pezzi annunciavano). Sugli scudi, i gioielli come Tesla Model 3 e Model Y che insieme hanno venduto nel trimestre 124.100 unità, mentre la produzione è arrivata a 128.044. Il 7% sono state concesse in leasing: paghi il canone, la usi, poi la tiene col riscatto o la dai indietro.

Obiettivo di Musk nel 2020

Il target Tesla, nonostante il coronavirus con le sue orribili conseguenze economiche, resta unico: consegnare 500.000 vetture nel 2020. Siamo 318.350 esemplari. Serve un’impresa titanica, ma il vulcanico Elon ci ha abituato a prodezze d’ogni tipo. Spinto anche da un’energia mentale particolare, come rivincita verso chi in passato lo criticava.

A soffiare nelle vele di Tesla, la Cina. Qui, i prezzi delle elettriche californiane (ormai status symbol fra i cinesi e in generale nel pianeta) sono scesi: grazie alla scelta di utilizzare nuove batterie prive del costosissimo cobalto.

In più, fra 3 anni, arriverà la Tesla da 25.000 dollari. La meno cara fra le elettriche del Costruttore americano, pronto a fare altri sfracelli.

