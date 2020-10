Hennessey Maximus: lo speciale Jeep Gladiator mostra il potenziale delle sue sospensioni

Avere le parole Hellcat, Jeep Gladiator ed Hennessey nella stessa frase significa avere davanti un veicolo davvero unico e performante. Un po’ di tempo fa abbiamo pubblicato un articolo dedicato a una versione con motore Hellcat del famosissimo pick-up di media dimensioni sviluppata proprio dal noto tuner del Texas. Questo modello prende il nome di Hennessey Maximus.

Come è possibile vedere nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato da Hennessey Performance su YouTube, il pick-up ha ottenuto diversi ritocchi, soprattutto nel reparto sospensioni. In merito a queste ultime, la società di tuning ha deciso di condurre alcuni test per metterle alla prova.

Hennessey Maximus: il tuner mette alla prova le nuove sospensioni dello speciale Jeep Gladiator

Il sistema aggiornato implementato da Hennessey ha permesso un sollevamento di 15,24 cm e ciò rende il veicolo ideale per attraversare qualsiasi tipo di terreno senza problemi. La modifica più interessante, però, rimane il montaggio del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri proveniente da una vettura Hellcat.

Abbinato a un cambio automatico a 8 velocità ulteriormente modificato dal tuner, il propulsore riesce a sviluppare una potenza di 1000 CV e permette all’Hennessey Maximus di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,9 secondi.

L’ultima volta che abbiamo sento parlare dello speciale Jeep Gladiator, l’azienda di tuning stava dando gli ultimi ritocchi alla quarta unità. Inizialmente, Hennessey aveva annunciato di produrre 24 esemplari ma poco dopo ha ridotto questo numero alla metà. Il prezzo per ciascuna unità è di 225.000 dollari (192.053 euro), cifra che include il veicolo base.

