Hennessey Maximus: lo speciale Jeep Gladiator testato nel deserto

L’Hennessey Maximus, basato sul nuovo Jeep Gladiator, è senza dubbio un veicolo estremamente performante e recentemente è stato messo alla prova dalla società di tuning del Texas nel deserto.

Il Gladiator secondo Hennessey Performance è equipaggiato dal potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri presente sotto il cofano delle Charger e Challenger SRT Hellcat.

Hennessey Maximus: il tuner texano porta lo speciale Gladiator fra le dune del deserto

Una serie di ulteriori modifiche apportate dal tuner, però, consentono all’otto cilindri di sviluppare 1014 CV di potenza e 1264 nm di coppia massima. Parliamo di un sostanziale aumento rispetto ai 717 CV e 881 nm offerti dal motore Hellcat originale.

Oltre ad essere perfetto per le drag race, il Maximus ha ricevuto alcune modifiche per renderlo più capace in fuoristrada. Ad esempio, la società di tuning ha implementato un kit di sollevamento da 16 cm con ammortizzatori King, assali anteriori e posteriori e alberi di trasmissione aggiornati e degli enormi pneumatici off-road da 37 pollici. Il risultato è un Gladiator capace di affrontare le dune di sabbia con facilità.

Nonostante le dimensioni imponenti del veicolo, Hennessey Performance ha lavorato anche sul comfort. Infatti, sono presenti dei gradini laterali con attivazione automatica e degli interni trapuntati rifiniti in pelle rossa e nera.

L’Hennessey Maximus ha ottenuto anche varie modifiche estetiche. Esempi sono la bull bar nera sulla parte anteriore abbinata a una barra luminosa a LED. Come riportato in precedenti articoli, Hennessey costruirà soltanto 24 esemplari dello speciale Jeep Gladiator da oltre 1000 CV e afferma di averne già realizzato quattro.

Come potete ben immaginare, non abbiamo di fronte un veicolo economico in quanto ogni unità costa 225.000 dollari. Ogni esemplare viene fornito con una garanzia di 3 anni/58 km.