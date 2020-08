Fiat Chrysler Argentina crea un nuovo canale di marketing digitale

Fiat Chrysler Argentina e l’agenzia Insieme hanno creato un nuovo canale di marketing digitale per due dei suoi prodotti più importanti. Questa operazione riguarda la commercializzazione della versione Jeep Renegade Wild e la prevendita della nuova Fiat Strada. L’esperienza inizia attraverso i siti https://storejeep.com.ar o https://tiendafiat.com.ar, collegati ai siti istituzionali di ogni brand (www.jeep.com.ar e www.fiat. com.ar).

La piattaforma di Fiat Chrysler Argentina permette in un modo molto semplice di scegliere il prodotto e il colore, selezionare il rivenditore di consegna ed effettuare il pagamento della prenotazione dell’auto online. I risultati hanno superato le aspettative, poiché gli obiettivi di prenotazione sono stati raggiunti per Jeep in un paio di giorni e per Fiat in meno di 24 ore.

L’agenzia Insieme è stata responsabile dello sviluppo della piattaforma, della progettazione UX / UI, della produzione del sito e dell’integrazione con i sistemi di Fiat Chrysler Argentina. Dall’agenzia hanno commentato che stanno lavorando su piattaforme di e-commerce per diversi settori e clienti da implementare a partire dai prossimi mesi.

