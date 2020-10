DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300 protagonista alla Paris Fashion Week 2020

In occasione della Paris Fashion Week 2020, DS Automobiles ha presentato un nuovo servizio fotografico editoriale di moda che vede protagoniste tutte le concept car presentate fino ad ora dal brand, fra cui la bellissima DS Aero Sport Lounge.

I veicoli hanno posato con due modelle assieme al look di tre marchi emergenti della moda internazionale. Da questa collaborazione sono nati quattro scatti in pieno contrasto tra il fascino del patrimonio e la modernità del know-how portato dai creatori e dalle concept car del brand francese di PSA.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300: la versione ibrida plug-in del crossover francese protagonista alla Paris Fashion Week 2020

Laurent Nivalle, Global Brand Designer di DS Automobiles e fotografo per questa edizione di “Un Autre Regard”, ha dichiarato: “La moda è una fonte di ispirazione per l’identità del brand DS. Siamo influenzati da Ernst Haas, Saul Leiter, Hedi Slimane o Peter Lindbergh e dal cinema. In queste aree l’automobile ha sempre avuto un posto preponderante e ci è sembrato importante, in quanto marchio d’avanguardia, utilizzare questo rapporto tra automobile e moda”.

Nivalle ha proseguito dicendo: “In queste riprese, le concept car DS giocano un ruolo importante insieme ai giovani designer che hanno uno sguardo fresco e nuovo nel loro mondo. I resti del castello reale di Montceaux-Lès-Meaux creano contrasti di luci, colori, forme, linee… che ritrovo pienamente nei codici del mio modo di fotografare. La storia della nostra eredità è molto presente assieme al grande divario con modelli come DS DIVINE o DS E-TENSE che raccontano la storia del nostro brand. Questa alchimia mostra ciò che DS Automobiles è oggi, tra tradizione e modernità”.

Oltre alle concept car, DS Automobiles ha sfruttato la nuova DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300 per accompagnare gli ospiti della Paris Fashion Week fino al 6 ottobre in tutta Parigi grazie alla possibilità di sfruttare la modalità full electric a zero emissioni che garantisce fino a 75 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Proprio la versione ibrida plug-in del crossover francese verrà utilizzato dalle 84 maison di moda per recarsi presso le 19 sfilate e le 20 presentazioni previste per questa edizione dell’evento.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI