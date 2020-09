Regno Unito: partiti i primi test su strada di veicoli con posa automatica dei coni

Nel Regno Unito sono stati testati per la prima volta sulle strade pubbliche dei nuovi veicoli in grado di posizionare automaticamente i coni. In questo modo viene migliorata la sicurezza durante i lavori stradali.

Questi veicoli, che possono essere usati dal solo conducente, eliminano la necessità per i lavoratori di posare i coni manualmente stando sul retro del camion, un compito che può essere molto pericoloso.

Regno Unito: l’Highways England ha iniziato i primi test di veicoli con posa automatica dei coni

L’Highways England, l’organizzazione governativa responsabile delle autostrade britanniche e delle principali strade statali, afferma che i veicoli esistenti hanno bisogno di due persone per sollevare e rilasciare manualmente i coni. Dato che gran parte del lavoro viene svolto di notte e considerando il traffico che scorre velocemente, può essere davvero pericoloso.

In base a quanto dichiarato dall’organizzazione, i veicoli potranno essere utilizzati entro la fine di quest’anno. Fino ad ora sono stati sviluppati due tipi di veicoli. Il primo è stato creato da Highway Care ed è in fase di sperimentazione sulla rete stradale dell’Highways England.

Il secondo invece è stato sviluppato da King Highway Products ed è attualmente in fase di test nei Paesi Bassi. Al momento, il veicolo di Highway Care è stato impiegato per sistemare i coni sulla A5 e sulla M54 nello Shropshire.

Ecco le dichiarazioni del responsabile di Highways England Martin Bolt

Martin Bolt, responsabile di Highways England, ha detto: “Le implicazioni di questi veicoli nella protezione della sicurezza dei lavoratori sono immense e siamo lieti che i test stiano procedendo molto bene. Togliendo la persona dalla posa dei coni, stiamo eliminando uno dei maggiori rischi per i lavoratori stradali”.

Bolt ha proseguito dicendo: “Abbiamo ricevuto molto supporto dall’industria nel suo complesso per il veicolo automatizzato e ora stiamo ricevendo feedback molto positivi dai primi lavoratori che hanno provato il prototipo Highways Care sulla rete stradale. Se questo test avrà il successo che ci aspettiamo, gli automobilisti potrebbero individuare più di questi veicoli con posa automatica dei coni sulle strade entro la fine dell’anno”.

