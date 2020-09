La futura Opel Astra più bella della Peugeot 308 e della Golf?

Fino a poco tempo, Opel non brillava particolarmente per uno stile audace delle sue auto. Ma con l’arrivo della nuovissima Mokka, cugina della Peugeot 2008 e rivale della Nissan Juke e delle altre Volkswagen T-Cross, il produttore tedesco, che fa parte del gruppo francese PSA, ha sorpreso tutti. Questa nuova Mokka mostra infatti linee particolarmente fresche ed esplosive. Rispetto al vecchio Mokka, il cambio è totale. Quindi, potremmo scoprire presto una Opel Astra altrettanto valida dal punto di vista estetico.

Ecco come potrebbe essere esteticamente la futura Opel Astra

La famiglia della compatta tedesca deve, come sua cugina Peugeot 308, passare a una generazione di modelli completamente nuova. Kleber Silva immagina questa futura Opel Astra ispirandosi allo stile della Mokka. Il modello reale sarà simile a questa illustrazione virtuale?

Ovviamente è indubbio che tra le due auto debba esserci un certo family feeling, dunque la possibilità che le due auto soprattutto nel frontale possano assomigliarsi sembrano essere davvero molte. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito della futura generazione di questa celebre vettura di Opel che nel futuro farà parte anche lei di Stellantis.

