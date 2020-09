PSA: partita in Germania la produzione della nuova Opel Insignia

La produzione della nuova Opel Insignia è ufficialmente iniziata. Alla presenza del sindaco di Rüsselsheim, Udo Bausch, e dell’amministratore delegato di Opel, Michael Lohscheller, la prima nuova Insignia, una Sports Tourer, è uscita dalle linee di produzione della sede centrale del marchio di PSA.

Come annunciato in precedenza, lo stabilimento di Rüsselsheim produrrà dal 2021 la nuova Opel Astra e un modello per il marchio DS Automobiles del Gruppo PSA, che andrà ad aggiungersi alla Opel Insignia. La prossima generazione di Astra e il modello DS Automobiles saranno entrambi basati sulla piattaforma EMP2 moderna ed elettrificabile di Groupe PSA.

La nuova Opel Insignia è più moderna, dinamica ed efficiente che mai e può essere ordinata nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer e GSi. La versione 5 porte Grand Sport in Business Edition è già ben equipaggiata poiché riceve un sedile di guida ergonomico certificato AGR, aria condizionata automatica bi-zona e il sistema Multimedia Navi compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. con touchscreen a colori da 7 pollici. Inoltre, i suoi fari a LED assicurano una visione ottimale al buio.

La nuova Insignia è la prima Opel a offrire solo sistemi di illuminazione full LED. La sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada beneficia della presenza di ausili alla guida come l’avviso di collisione frontale con rilevamento dei pedoni e frenata automatica di emergenza, nonché l’assistenza al mantenimento della corsia.

La gamma di propulsori inizia con il turbodiesel da 1,5 litri da 90 kW (122 CV) (consumo di carburante misto WLTP a cinque porte Grand Sport 4,9-4,6 l / 100 km, 132-122 g / km CO 2 ) . I prezzi per la station wagon Sports Tourer nella versione Business Edition con equipaggiamenti e motori identici partono da 33.900 euro.

