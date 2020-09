Peugeot 508 L 2021 debutta al Salone di Pechino 2020

Peugeot sta partecipando al Beijing International Automotive Exhibition 2020, che si terrà fino al 5 ottobre, con la presentazione della Peugeot 508 L 2021, inclusa la versione Performance 400 THP con il suo design distintivo.

Oltre a questo, la casa automobilistica francese sta proponendo i suoi modelli elettrificati e-2008 a zero emissioni, 4008 PHEV 4WD e 508 L PHEV berlina. Questa gamma completa ed elettrificata conferma l’impegno di Peugeot in Cina. La nuova 508 L ha mantenuto il design della 508 L originale con il suo sistema di infotainment i-Cockpit e quello di filtraggio dell’aria PM2.5 presente nell’abitacolo.

Peugeot 508 L 2021: la nuova vettura debutta nel mercato cinese

La variante Performance 400 THP è dotata di diverse caratteristiche molto interessanti come i cerchi bicolore da 18″, il tetto e gli specchietti verniciati di nero e la griglia con contorno in nero brillante. Gli interni vantano dei sedili in pelle rossa e un rivestimento nero per il cielo.

La gamma della Peugeot 508 L 2021 prevede cinque allestimenti e tre motorizzazioni, tutte abbinate a una trasmissione automatica: 360 THP con propulsore benzina da 167 CV e trasmissione a 6 rapporti, 400 THP con motore benzina da 210 CV e cambio a 8 velocità e la ibrida plug-in che verrà lanciata verso la fine del 2020.

I prezzi partono da 159.700 yuan (19.983 euro) fino a 224.700 yuan (28.117 euro). Da quest’anno, tutti i nuovi modelli Peugeot lanciati e prodotti in Cina si basano su piattaforme modulari. Questa strategia permette agli acquirenti cinesi di scegliere in libertà il tipo di propulsore preferito.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI