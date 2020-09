Jeep Grand Cherokee Trackhawk duella contro una Toyota Supra in una drag race | Video

Abbiamo più volte assistito a delle drag race in cui ha partecipato la prestante Jeep Grand Cherokee Trackhawk equipaggiata dallo stesso motore utilizzato da Dodge sulle Charger e Challenger SRT Hellcat. Si tratta dell’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 717 CV e 874 nm di coppia massima.

In questo articolo vi proponiamo un’altra gara di accelerazione ma questa volta effettuata contro una Toyota Supra 2020. Il versus è stato condotto da Hoonigan, un famosissimo canale YouTube che in passato ha già proposto dei confronti molto strani come quello oggetto di questo articolo.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il potente SUV sfida una Toyota Supra modificata

La prestante vettura giapponese, però, è stata modificata per sviluppare una potenza di 436 CV provenienti dal motore turbo BMW da 3 litri. In particolare, è stata utilizzata una messa a punto Stage 1. Il canale sostiene che la Jeep Grand Cherokee Trackhawk vincerà comunque, probabilmente perché il tuning può rendere una Supra più lenta se fatto male.

Come testimoniato dal video presente dopo la galleria fotografica, Hoonigan ha avuto ragione in quanto il performante SUV di Jeep riesce a lasciarsi dietro la sportiva giapponese nonostante il suo peso di ben 2450 kg circa.

