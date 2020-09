Incidenti stradali: il 43% avviene nei primi 10 minuti di guida

Uno studio condotto da Dolphin Technologies, una società austriaca specializzata in servizi telematici per il settore auto, ha rivelato dei dati davvero interessanti che riguardano gli incidenti stradali. In particolare, l’indagine sostiene che l’8% dei 1986 incidenti stradali registrati, analizzando circa 3,2 milioni di spostamenti in auto, è avvenuto entro i primi 3 minuti di guida.

La percentuale passa al 14% fra i primi 3 e 6 minuti, al 21% fra 6 e 10 minuti, al 30% fra 10 e 20 minuti, al 14% fra 20 e 30 minuti, al 7% fra 30 e 40 minuti e al 6% oltre i 40 minuti. Complessivamente, il 43% degli incidenti registrati si è verificato entro i primi 10 minuti di viaggio.

Dolphin Technologies è riuscita a rilevare queste informazioni sfruttando dei sistemi che permettono di tracciare una vettura rubata e quelli che inviano automaticamente un messaggio SOS ai soccorritori in caso di incidente. Questi dispositivi hanno permesso all’azienda austriaca di registrare i dati di 40.000 automobilisti nei paesi in cui opera e sono serviti per effettuare questo studio.

L’indagine riporta che le possibilità di essere vittima di un incidente diminuiscono con il passare dei minuti al volante. Sfortunatamente, Dolphin Technologies non ha potuto sfruttare i dati raccolti dagli incidenti stradali analizzati per comprendere le cause ma molto probabilmente potrebbero essere dovuti alla distrazione che è in percentuale maggiore appena si sale a bordo della vettura.

