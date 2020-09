Gommisti a scuola di auto elettrificate. Che sono il presente e futuro, in Italia e nel mondo: parliamo di motorizzazioni ibride ed elettriche. Ecco perché la commissione tecnica di Federpneus (con la società Antares Corporation) ha organizzato corsi di formazione. Per l’ottenimento della qualifica Pes (persona esperta) e Pav (persona avvertita). Infatti, l’innovazione in campo automotive spinge il settore dell’autoriparazione a investire nella formazione dei propri operatori e in strumentazioni di precisione.

Gommisti a scuola di auto elettrificate: per vincere

Solo chi si aggiorna con costanza, può vincere. Chi resta indietro è destinato a invecchiare e a non essere competitivo. Il moltiplicarsi di software e di componenti elettronici a bordo dei veicoli e la crescita delle motorizzazioni ibride ed elettriche sta modificando il lavoro in officina. È proprio per tenere il passo con questi cambiamenti che sono stati organizzati, dal 15 al 18 settembre scorsi, due corsi di formazione.

I corsi, svoltisi presso la sede della Federpneus ad Anzola dell’Emilia (Bo), hanno visto la partecipazione complessiva di 30 gommisti associati a Federpneus. I partecipanti, divisi in due gruppi da 15 persone per il rispetto delle regole anti Covid-19, hanno svolto una lezione teorica in aula sulla composizione e il funzionamento dei motori elettrici. E un intervento di manutenzione su di un veicolo ibrido. Con la procedura per il disarmo del sistema di elettrificazione del veicolo: così da lavorare in sicurezza. Alla fine del corso i partecipanti hanno sostenuto un test per l’ottenimento della qualifica Pes e Pav.

Evoluzione della riparazione auto per elettriche e ibride

Basti pensare, ha detto Gabriele Lazzarini, coordinatore della commissione tecnica Federpneus, alla calibrazione degli Adas, ai sistemi informatici di bordo e da ultimo ai motori elettrici. Gli ha fatto eco Flavio Cardarelli, project & services manager di Antares Corporation: nei veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici la tensione di alimentazione dei motori elettrici (come quella delle batterie e di parte della componentistica di bordo) può arrivare a valori di centinaia di volt. Questo espone chi compie operazioni di riparazione e manutenzione a un rischio molto elevato. È fondamentale conoscere come va disarmato il sistema. E con quali dispositivi di sicurezza intervenire.

