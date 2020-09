ClubAlfa lancia l’allarme incentivi auto ibride in esaurimento: occhio. Attenzione agli ecobonus: stanno finendo anche per le ibride. Sono già finiti quelli per auto a benzina e diesel. Resteranno solo per le elettriche. Guardate lo screenshot: dice tutto. Denari in esaurimento.

Incentivi auto ibride in esaurimento: che pasticcio

Il Governo Conte ha fatto un pasticcio. L’anima M5S ha spinto per dare tanti soldi alle elettriche come bonus. Ma così va contro il mercato. Che vuole bonus per benzina, diesel. E in subordine ibride.

In quanto alle elettriche, prima serve una rete di colonnine, dopodiché si parlerà di comprarle. Ovvio che adesso era e resta una nicchia.

Bonus: cosa dice l’Unrae

Secondo l’Unrae, la transizione verso una nuova mobilità ambientalmente ed economicamente sostenibile dovrà essere gestita con un piano di lavoro chiaro e condiviso con le forze politiche. In ragione del rispetto della neutralità tecnologica. E che, con un respiro pluriennale, affronti definitivamente e risolva temi come il ricambio del parco circolante, la fiscalità dell’auto e le infrastrutture di ricarica per le nuove tecnologie.

Il settore era e resta sotto pressione a causa di diversi fattori in parte ideologici e in parte connessi all’esigenza di immaginare sistemi di mobilità radicalmente nuovi e diversi dal passato. Nonostante l’acuirsi dei problemi e delle sfide da affrontare conseguenza dell’inaudita crisi economica innescata dalla pandemia, l’Unare ha iniziato a tessere una strategia di coordinamento tra le Associazioni e definire una linea chiara ed efficace di confronto e di informazione sul tema del rinnovo del parco. Orientato a un sempre maggiore sviluppo della mobilità sostenibile.

