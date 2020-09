PSA Spagna ha perso 156 milioni e ha ridotto la sua produzione del 2% nel 2019

PSA Spagna ha perso 156,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, il che rappresenta un calo del 34,7% rispetto al 2018, pari a 239,5 milioni di euro. Inoltre, i due principali stabilimenti dell’azienda, situati a Vigo e Madrid, hanno ridotto la loro produzione di 9.278 unità rispetto all’anno precedente.

Secondo i conti annuali della società, l’azienda ha registrato un fatturato annuo di 5.266 milioni di euro, che si traduce in un aumento del 3,1% nel confronto anno su anno. Alla fine dello scorso anno, il risultato operativo della società era di 93,1 milioni di euro, 1% in meno, mentre il risultato finanziario era negativo per un importo di 177 milioni di euro, rispetto al dato negativo di 30,1 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Il rapporto annuale dell’azienda spiega che PSA Spagna ha ottenuto buoni risultati operativi in ​​un ambiente difficile. Alla fine del 2019, la filiale spagnola del consorzio francese ha aggiunto investimenti industriali per 211,8 milioni di euro nei suoi centri di Vigo e Madrid, principalmente dedicati a strutture industriali, attrezzature e strumenti di produzione.

L’anno scorso, i due stabilimenti dell’azienda in Spagna hanno prodotto un totale di 459.757 veicoli, che si traduce in un calo del 2% – che rappresenta una riduzione di 9.278 unità – rispetto ai dati del 2018. 83 Il 9% di questo volume è stato destinato all’esportazione. Pertanto, il centro di Vigo ha chiuso il 2019 con un volume di produzione di 406.507 veicoli, una crescita del 2,1% nel confronto anno su anno, mentre lo stabilimento di Madrid ha prodotto 53.250 veicoli, il 25% in meno.

Alla fine dell’anno precedente l’azienda aveva un organico complessivo di 7.140 dipendenti , il 5,4% in meno. Di questo totale, 5.814 erano lavoratori, il 6,4% in meno. Il numero dei membri dell’alta dirigenza è rimasto a sei persone. L’anno scorso PSA Spagna ha pagato un totale di 72,33 milioni di euro di imposte sulle società, il 76% in meno. L’importo destinato a salari e stipendi è stato di 233,87 milioni di euro, il 2% in meno , mentre il costo del risarcimento è stato di 6,6 milioni di euro, il 49% in più.

