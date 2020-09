Nuova Jeep Grand Cherokee Laredo X debutta in America

L’attuale generazione della Jeep Grand Cherokee è ritornata in America per il model year 2021 portando con sé alcune novità interessanti. Una di queste è l’introduzione del nuovo pacchetto Laredo X che andrà ad unirsi al già economico Laredo E che prende alcune caratteristiche dalla Grand Cherokee Latitude dello scorso anno. In aggiunta, la versione Laredo è l’unico modo per ottenere il design scuro per il 2021.

Sotto il cofano troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema Engine Stop/Start (ESS), abbinato alla trasmissione automatica 850RE a 8 rapporti. Fra le caratteristiche di serie troviamo cerchi in alluminio da 18″, sedili in pelle scamosciata nera con funzione di riscaldamento, sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8.4 pollici, navigatore, volante con funzione di riscaldamento, presa di corrente da 115V, avvio remoto, allarme di sicurezza e tanto altro ancora.

Jeep Grand Cherokee Laredo X: la nuova variante del SUV è una delle novità del model year 2021 in America

La Jeep Grand Cherokee Laredo X 2021 viene offerta anche con alcuni optional. Questi includono ruota di scorta a grandezza naturale, pacchetto ProTech II con controllo automatico dei fari abbaglianti, avviso di collisione anteriore, assistenza avanzata alla frenata e così via.

Proseguendo abbiamo il Premium Lighting Group con fendinebbia anteriori a LED, fari anteriori diurni a LED, controllo automatico dei fari abbaglianti e fari bi-xenon HID e il pacchetto Altitude Appearance con cerchi in alluminio in nero lucido da 20″, pneumatici 265/50R20 BSW All-Season LRR, fanali posteriori con lenti scure, fascia anteriore in tinta con la carrozzeria, singolo terminale di scarico con punta lucida e altro ancora.

Sempre per la nuova Grand Cherokee Laredo X sono disponibili i pacchetti Sun & Sound Group, Exterior Bright Accents Group, Interior Bright Accents Group e Trailer-Tow Group IV. La nuova versione del SUV è disponibile in America in sei colorazioni diverse quali Bright White, Billet Silver, Diamond Black, Granite Crystal, Sting-Gray e Velvet Red.

Soltanto il colore Bright White è disponibile senza costi aggiuntivi mentre gli altri possono essere scelti per 245 dollari (210 euro) in più. La Jeep Grand Cherokee Laredo X avrà un prezzo di listino di 37.745 dollari (32.414 euro) per la versione a due ruote motrici e 39.745 dollari (34.132 euro) per quella a quattro ruote motrici. La produzione è iniziata la settimana scorsa presso lo stabilimento Jefferson North Assembly di Detroit.

