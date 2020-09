Dodge Challenger SRT Super Stock già disponibile in sconto in America

La Dodge Challenger SRT Super Stock è l’ultima aggiunta alla gamma delle muscle car proposte dal marchio di FCA. Grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 818 CV (807 HP), è sicuramente una vettura abbastanza capace per far girare la testa a molte persone. Parliamo di un’auto non economica ma, secondo un nuovo report, starebbe già ottenendo uno sconto interessante in America.

In particolare, CarsDirect ha segnalato che la Super Stock avrebbe diritto allo stesso sconto di 10 dollari per cavallo proposto per tutte le altre Challenger. Ciò significa che la muscle car da oltre 800 CV ora è disponibile ad un prezzo scontato di 8070 dollari (6904 euro).

Dodge Challenger SRT Super Stock: la nuova muscle car sarebbe già oggetto di uno sconto molto interessante

Un’altra scoperta interessante fatta da CarsDirect è che la Dodge Challenger SRT Super Stock potrebbe essere idonea per un’offerta APR dello 0% per 72 mesi. Tuttavia, non sarebbe possibile combinare entrambe le promozioni, quindi bisognerà scegliere una delle due.

I calcoli fatti dal noto sito Web rivelano che una vettura da 82.000 dollari (70.157 euro) con lo sconto andrebbe a costare 85.726 dollari (73.345 euro) a 1191 dollari (1019 euro) al mese con un finanziamento di sei anni e TAEG pari al 5%. In confronto, sfruttando la promozione che prevede il 0% di interessi, la stessa auto verrebbe a costare 82.000 dollari a 1139 dollari (974 euro) al mese.

Vi ricordiamo che la Challenger SRT Super Stock eredita il motore dalla SRT Hellcat Redeye e combina degli pneumatici Nitto progettati appositamente per le drag race e il kit widebody della Demon. Il pacchetto include anche cerchi leggeri da 18″ e uno speciale impianto frenante Brembo composto da pinze a quattro pistoncini.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica americana, la Dodge Challenger SRT Super Stock riesce a completare il quarto di miglio in 10,5 secondi a una velocità di 211 km/h e a scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,3 secondi. La velocità massima raggiunta è invece di 270 km/h.

