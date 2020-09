Multa senza eccesso di velocità: possibile? Sì

Va di moda la multa senza eccesso di velocità: 87 euro. Possibile? Sì. Anzitutto, è obbligo del conducente regolare la velocità in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico dell’auto. Poi vanno viste le caratteristiche e le condizioni della strada. E del traffico. Va evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone.

Multa senza eccesso di velocità: ecco quando

Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo. Ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Dove il guidatore deve regolare la velocità?

Nei tratti di strada a visibilità limitata,

nelle curve,

in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali (zone scolastiche),

anche nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati. Anche nelle Ztl.

Pedoni in vista, velocità ridotta

Il conducente deve ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli. In prossimità degli attraversamenti pedonali. E se, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Occhio anche alla nuova moblità: i monopattini elettrici.

Se c’è solo velocità inappropriata, multa. Se c’è anche un morto o un ferito grave, scatta il reato di omicidio e lesioni stradali.

