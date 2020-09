Combinare energia solare con mobilità elettrica: si può

Pare che il nuovo SMA EV Charger riesca a combinare energia solare con mobilità elettrica. Possibile? Sì. Stando alle promesse, questa soluziuone consente di effettuare le ricariche in modo rapido, sicuro e conveniente grazie alle sue diverse funzioni. Puntando sempre al massimo sfruttamento possibile dell’energia solare disponibile.

Combinare energia solare con mobilità elettrica: che velocità!

Grazie alla mix di corrente fotovoltaica e di rete, SMA EV Charger può lavorare a 7,4 kW e vanta pertanto una velocità quasi doppia rispetto alle wallbox convenzionali, che normalmente arrivano solo a 4,6 se non appena a 3,7 kW. In caso di poco tempo a disposizione, SMA EV Charger consente una ricarica fino a dieci volte più rapida rispetto a una presa domestica convenzionale. La protezione contro le interruzioni di corrente tutela, inoltre, il collegamento domestico dai sovraccarichi.

Sempre secondo chi lo produce, il processo di ricarica con SMA EV Charger può essere pianificato con l’app SMA Energy. Sunny Home Manager 2.0 programma la ricarica nella gestione energetica domestica considerando in maniera intelligente gli altri carichi, permettendo la riduzione dei costi e garantendo la disponibilità del veicolo all’ora di partenza desiderata.

Alla base c’è un ragionamento facile: la corrente domestica rimane la più comune modalità di ricarica delle auto. Se a tal fine si riuscisse ad impiegare la corrente fotovoltaica prodotta dal proprio impianto domestico, a beneficiarne non sarebbe solo l’ambiente, ma anche il portafogli

Gruppo SMA: chi è

Il Gruppo SMA crea oggi le condizioni per l’approvvigionamento di energia decentralizzato, digitale e rinnovabile di domani. Il portafoglio comprende un’ampia gamma di efficienti inverter solari e soluzioni di sistema complessive per impianti fotovoltaici di qualsiasi classe di potenza, sistemi di gestione energetica intelligenti e soluzioni di accumulo a batteria così come soluzioni globali per applicazioni ibride FV-diesel.

