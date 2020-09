Dodge Challenger SRT Hellcat sfida un Ford F250 in una gara di accelerazione | Video

Dodge ha deciso di rinnovare recentemente la sua gamma della Dodge Challenger introducendo il model year 2021. Questo ha portato anche alla presentazione della Challenger SRT Super Stock che al momento è la Challenger di serie più potente presente sul mercato visto che ormai la Demon è uscita di produzione già da diversi mesi.

Essendo una muscle car e una vettura studiata anche per le drag race, la Dodge Challenger SRT Hellcat viene spesso utilizzata in confronti nelle gare di accelerazione. Ad esempio, il noto canale YouTube Wheels ha avuto la possibilità di filmare un esemplare della prestante vettura mentre duellava con un Ford F250.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la prestante muscle car gareggia contro un Ford F250

Si tratta sicuramente di una drag race insolita in quanto non capita spesso di vedere a confronto una muscle car e un pick-up full-size. Diciamo che un modello di Ram sarebbe stato l’avversario perfetto per questo F250, magari il nuovo 1500 TRX con lo stesso V8 sovralimentato.

Vi ricordiamo che la Dodge Challenger SRT Hellcat in questione è equipaggiata da un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 727 CV e 889 nm di coppia massima.

