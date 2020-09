Citroen ottiene importante riconoscimento

Il 21 settembre, durante la cerimonia del Grand Prix Strategies for Event Communication, Citroen ha vinto il bronzo nella categoria Event devices per influenzare la comunicazione e / o le PR. Questo riconoscimento premia la presentazione globale di Ami – 100% ëlectric organizzata il 27 febbraio alla Paris La Défense Arena. Con l’agenzia Havas Events, Citroen ha offerto un incontro unico.

La casa francese ha presentato Ami, il suo veicolo 100% ëlectric, un oggetto anticonformista, ultracompatto e accessibile a tutti riunendo pubblici diversi: giornalisti internazionali, dipendenti Citroen, partner, clienti B2B, influencer e pubblico in generale. Il marchio di PSA ha fornito un’esperienza di mobilità urbana elettrica creando la sorpresa e il contrasto tra questo oggetto di mobilità compatto a 2 posti e un luogo XXL che non ha mai ospitato eventi automobilistici.

Un parco giochi di 5500 mq per scoprire sia l’oggetto, il suo universo e il suo metodo di distribuzione il più vicino possibile agli usi del cliente: 100% online fino alla consegna a domicilio, oltre che attraverso partner unici oltre ai membri partecipanti della rete Citroën,

Più di 1000 partecipanti (29 paesi) si sono riuniti nell’universo grafico e colorato appositamente creato per trasportare una piazza del paese nel cuore dell’arena: food truck ‘Citroënist Café’, palizzate decorate con slogan, table d’hôte gigante, boutique ‘ Le Petit Citroën ‘allestita in un Citroën Jumper, laboratori di scoperta, ecc.

