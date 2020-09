Una Jeep Wrangler trovata abbandonata lungo un percorso off-road per bici

Una Jeep Wrangler è stata stranamente abbandonata lungo una pista ciclabile off-road in California. Le immagini, condivise su una pagina Facebook, mostrano una Wrangler nera a quattro porte bloccata su un sentiero. Da una parte si affaccia su West Ridge vicino alla città di Loma Linda e dall’altra sulla valle del San Bernardino.

Secondo un noto sito Web, il proprietario di questa Jeep probabilmente abbia aggirato un blocco o si sia distratto durante il percorso per raggiungere questo punto. Evidentemente non si tratta di un sentiero pensato per l’off-road ma più per gli appassionati di mountain-bike ed escursionisti.

Jeep Wrangler: il triste destino di un esemplare rimasto bloccato lungo un sentiero sterrato per bici

Sembra probabile che il guidatore della Jeep Wrangler abbia deciso semplicemente di abbandonare la vettura per evitare problemi. In alcune foto pare fattibile un facile recupero mentre altre mostrano che sul lato c’è una discesa ripida e ciò complica qualsiasi potenziale intervento.

Il modo migliore per liberare un fuoristrada, solitamente, è utilizzare un verricello ma potrebbe rivelarsi una vera sfida in questa situazione data la posizione particolare della Wrangler.

Anche con un verricello collegato, sarebbe estremamente difficile tirare fuori il fuoristrada con il giusto angolo in modo che non scivoli via. Forse la soluzione migliore sarebbe che qualcuno molto coraggioso salga a bordo della Jeep Wrangler e faccia retromarcia fino ad arrivare alla fine del sentiero.

