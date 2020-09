Ferrari: ecco l’ultimo prototipo con corpo della 488 e i fari della SF90 Stradale

Ferrari prevede di estendere la sua tecnologia ibrida ad altri modelli della gamma. LaFerrari del 2013 è stata la prima auto a disporre di un sistema ibrido con il suo motore V12 elettrificato mentre la SF90 Stradale del 2019 è l’ultima vettura del genere con il suo V8 ibrido plug-in in grado di generare fino a 1000 CV.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, Maranello prevede di portare sul mercato una vettura equipaggiata da un V6 di nuova concezione supportato da un sistema ibrido.

Ferrari: immortalato in foto l’ultimo prototipo della supercar V6 ibrida

In base all’ultimo piano quinquennale annunciato dalla casa automobilistica modenese, il sei cilindri dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2022. Inoltre, lo stesso piano prevede che circa il 60% della gamma di prodotti sia ibrida entro i prossimi due anni.

Detto ciò, il noto leaker Varryx ha pubblicato su Facebook alcune foto spia che ci mostrano un prototipo ibrido particolarmente interessante. Questo perché la parte frontale ricorda molto quella della SF90 Stradale a causa dei fari mentre il profilo laterale e il retro ricordano la 488 GTB.

In particolare, la parte posteriore è caratterizzata da due terminali di scarico disposti più in alto sul paraurti in maniera molto simile alla SF90 Stradale, che sono stati combinati con singoli fanali circolari della GTB. Sempre dalle foto notiamo dei passaruota posteriori molto più larghi, il che significa che abbiamo a che fare con un prototipo nelle fasi di sviluppo.

Gli adesivi gialli ad alta tensione indicano che il veicolo è equipaggiato da un gruppo propulsore elettrificato. Entro la fine del 2020, Ferrari prevede di svelare almeno altri due modelli, anche se un’ibrida sembra improbabile. Stando agli ultimi rumor, il cavallino rampante dovrebbe annunciare la 812 GTO e la SF90 Stradale Spider.