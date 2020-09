Peugeot Neo Performance: conto alla rovescia per il suo debutto a Le Mans 2022

Peugeot tornerà alla 24 Ore di Le Mans nel 2022 con la Neo Performance, modello per il quale sta già collaborando con Total e di cui ha finalmente mostrato i primi schizzi digitali. È un’auto da corsa che ha ancora molta strada da fare prima di debuttare, ma i suoi manager ne hanno già parlato. E hanno anche dato alcuni dati: misura 5,0 metri di lunghezza (gli attuali LMP1 sono a 4,65 circa) e 2,0 di larghezza ( LMP1 misura 1,90), e avrà un motore elettrico da 272 CV che consegnerà la sua forza all’asse anteriore, aggiungendo 680 CV con il motore termico.

Peugeot tornerà alla 24 Ore di Le Mans nel 2022 con la Neo Performance

“Le Mans rappresenta per noi tre vittorie, ma anche sudore, lacrime e gioia e un incredibile spirito di squadra con Total, con cui quest’anno festeggiamo 25 anni di collaborazione”, afferma Jean Philippe Imparato, CEO di Peugeot. “La scelta della categoria LMH è stata determinata da diversi criteri, uno dei quali è una certa libertà aerodinamica. Ciò consente, con il supporto di Peugeot Design, di incorporare il dettaglio estetico del marchio”.

Questo ritorno a Le Mans ha molto a che fare con la nuova strategia di Peugeot di creare versioni ibride ad alte prestazioni sotto quella che hanno chiamato Peugeot Sport Engineering, il cui primo modello stradale sarà una 508 con 360 CV, trazione integrale e 46 g di CO2 / 100 km.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot al WEC, afferma che “ad oggi abbiamo confermato parte del concetto aerodinamico, la struttura del motore è stata decisa e abbiamo scelto la funzionalità del sistema ibrido e il suo design fondamentale. Abbiamo ancora diversi passaggi prima dal nostro debutto endurance nel 2022, negli studi, nella produzione dei prototipi e poi finalmente in pista.

Ti potrebbe interessare: Peugeot estende il nuovo programma di finanziamento all’intera gamma in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI