Peugeot 3008 e 5008 tra i SUV più apprezzati dagli automobilisti italiani

Peugeot ha rivelato nelle scorse ore di aver venduto in Italia oltre 100.000 esemplari dei suoi Peugeot 3008 e 5008 in seguito al grosso successo riscontrato dai SUV di segmento C.

Il 3008 ha debuttato ufficialmente sul mercato italiano verso la fine 2016 e da allora ha conquistato il cuore di circa 85.000 automobilisti del nostro Bel Paese. Le sue peculiarità sono state anche confermate nel 2017 con la vittoria del premio Auto dell’Anno e inoltre è stato il primo SUV ad aver vinto questo riconoscimento.

Peugeot 3008 e 5008: venduti fino ad ora oltre 100.000 esemplari nel mercato italiano

Il Peugeot 5008, invece, è giunto in Italia verso la metà del 2017 e fino ad ora ha registrato vendite pari a oltre 15.000 esemplari, principalmente famiglie che hanno bisogno di un veicolo in grado di ospitare a bordo fino a sette persone.

Dall’inizio di quest’anno, il 3008 è uno dei SUV di segmento C più venduti nel nostro paese mentre il 5008 continua ad essere il SUV con sette posti di serie più immatricolato sempre in Italia. Il successo conquistato dai due Sport Utility Vehicle della casa automobilistica francese, però, non riguarda soltanto l’Italia. Basti pensare che in tutto il mondo sono state vendute 800.000 unità del Peugeot 3008 e 300.000 del Peugeot 5008.

L’ultimo restyling di entrambi i modelli del marchio di PSA ha portato alcune novità interessanti come ad esempio il sistema di infotainment i-Cockpit che viene offerto di serie su tutti gli allestimenti di entrambi i modelli.

