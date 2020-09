Touring Aero 3: la speciale Ferrari F12berlinetta ispirata alle auto da corsa degli anni ’30

La vettura presente in questo articolo si chiama Touring Aero 3 e non si tratta dell’ennesima concept car ma di un’auto reale che sarà disponibile in vendita in soli 15 esemplari.

Come suggerisce il nome, la Aero 3 è stata sviluppata da Touring Superleggera e progettata per sembrare il successore dei modelli da corsa degli anni ‘30. Dal 1926, Touring Superleggera costruisce vetture da turismo ultraleggere e su commissione per alcune case automobilistiche come Alfa Romeo e Maserati.

Touring Aero 3: ecco l’ultima creazione di Touring Superleggera

Oggi, l’azienda si occupa di realizzare progetti su misura, combinando i metodi di costruzione tradizionali con le tecnologie moderne. Fra i progetti più recenti abbiamo ad esempio l’Alfa Romeo Disco Volante e la Maserati Sciàdipersia.

Sotto il corpo in fibra di carbonio della Touring Aero 3 c’è una Ferrari F12berlinetta. L’azienda non ha modificato il motore o le sospensioni in quanto la sua attenzione si è focalizzata completamente sul risparmio di peso e sul design. Ciò significa che si tratta di una F12berlinetta rimodellata con un motore V12 da 6.3 litri da 740 CV e 690 nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce.

Il corpo della vettura è stato allungato di 17,78 cm e alleggerito di 181,44 kg. Touring Superleggera afferma che ogni Touring Aero 3 richiede almeno 5000 ore di lavoro per essere completata e il cliente deve attendere sei mesi prima di riceverla.

Nelle foto potete apprezzare la prima unità costruita. Inoltre, la società ha affermato che già tre esemplari sono stati venduti. La Aero 3 in questione è rivestita nella colorazione Stratosphere Red. Secondo una fonte, la Touring Aero 3 debutterà ufficialmente al pubblico in occasione del Salon Privé che si terrà presso il Blenheim Palace nel Regno Unito.

