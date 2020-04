Touring Superleggera Sciadipersia ora disponibile negli Stati Uniti

Touring Superleggera ha annunciato che la sua speciale Touring Superleggera Sciadipersia ora è disponibile negli Stati Uniti. Acquistabile sia in versione coupé a quattro posti che cabriolet, la vettura si basa sulla Maserati GranTurismo/GranCabrio e dispone di un esterno realizzato a mano con pannelli in alluminio leggero e componenti in fibra di carbonio.

Il risultato finale è una trasformazione piuttosto notevole. L’azienda produttrice descrive la sua auto come “una manifestazione moderna del romanticismo del viaggio, che evoca l’etica dell’Orient Express su quattro ruote”. Sulla parte frontale troviamo una nuova fascia con inserti a rete e fari anteriori molto particolari. Presente anche un nuovo cofano motore e delle linee della carrozzeria più fluide.

Touring Superleggera Sciadipersia: appena 15 esemplari disponibili per il mercato statunitense

La versione coupé della Touring Superleggera Sciadipersia è quella più particolare delle due in quanto presenta un montante posteriore a contrasto e un lunotto unico. Tuttavia, entrambi i modelli basati sulla Maserati GranTurismo/GranCabrio hanno un nuovo vano bagagli e un’estremità posteriore personalizzata con un impianto di scarico prominente.

L’abitacolo della vettura offre diversi tocchi speciali tra cui pelle premium e rivestimento in alcantara. Il conducente potrà notare anche i badge speciali, il nuovo equipaggiamento e la strumentazione rivista.

La potenza proviene da un motore V8 da 4.7 litri in grado di sviluppare una potenza di 460 CV e 520 nm di coppia massima. Accanto al propulsore c’è un cambio automatico a 6 marce che scarica la potenza sulle ruote posteriori.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la Touring Superleggera Sciadipersia coupé è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 301 km/h. La versione cabriolet, invece, impiega circa 5 secondi nello scatto 0-100 km/h e raggiunge una velocità massima di 288 km/h.

Touring Superleggera ha dichiarato che la produzione è limitata a soli 15 esemplari e inoltre sta creando una rete di rivenditori esclusivi negli Stati Uniti in cui sarà possibile reperire la vettura.