Nuova Maserati GranTurismo: ecco un progetto digitale ispirato alla MC20

All’inizio di questo mese, Maserati ha anticipato che l’anno prossimo arriverà la nuova generazione della Maserati GranTurismo. In attesa di vedere le prime foto spia, l’artista Alessandro Capriotti ha realizzato un render che ci mostra come potrebbe essere la futura GT.

Il progetto si basa sul più recente linguaggio di design adottato dal Tridente. Infatti, possiamo vedere alcuni elementi estetici presi dalla nuova MC20. Quelli più visibili li troviamo sulla parte frontale e in particolare fari, griglia e prese d’aria laterali. Abbiamo anche i cerchi che sono stati presi in prestito direttamente dall’ultima supercar V6.

Maserati GranTurismo: la nuova generazione della GT potrebbe essere così

Per quanto riguarda il posteriore, la nuova Maserati GranTurismo secondo Capriotti sembra aver mantenuto l’aspetto visivo del modello uscito di produzione, anche se abbiamo dei nuovi fanali. Come rivelato recentemente dalla casa automobilistica modenese, ogni nuovo modello in arrivo avrà una versione completamente elettrica. Nel caso della GranTurismo, il modello EV dovrebbe debuttare nel 2022.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo teaser ufficiale riguardante la nuova generazione della vettura. Sfortunatamente, la foto non ha rivelato granché ma ci ha dato un assaggio del profilo superiore del corpo.

Grazie a un investimento di 800 milioni di euro effettuato presso lo stabilimento di Mirafiori, la casa automobilistica di FCA prevede di avviare la produzione della Maserati GranTurismo di nuova generazione proprio lì assieme alla GranCabrio 2021.

