Nuovo Jeep Grand Wagoneer potrebbe riuscire a trainare oltre 4500 kg

Con la presentazione del Jeep Grand Wagoneer concept, molte persone non vedono l’ora di vedere il primo vero SUV full-size offerto negli Stati Uniti e in Canada da decenni. Anche se Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propone vari SUV come il Dodge Durango e la Jeep Grand Cherokee, un modello come il Grand Wagoneer è assente dal Ramcharger del 1993.

Basato sulla piattaforma del Ram 1500 di quinta generazione, il modello sarà un vero SUV body-on-frame. A differenza del pick-up, però, il Grand Wagoneer avrà delle nuove sospensioni posteriori indipendenti al posto dell’asse posteriore solido.

Nuovo Jeep Grand Wagoneer: la prossima generazione promette una capacità di traino davvero interessante

Anche se la configurazione con sospensioni indipendenti propone una capacità di traino inferiore rispetto all’altra, garantisce un’esperienza di guida migliore. Ciò è molto importante per un veicolo del genere dedicato maggiormente alle famiglia piuttosto che al lavoro.

Ci aspettiamo che la nuova generazione del SUV condividerà le motorizzazioni con il Ram 1500. Ad esempio, l’Hemi V8 da 5.7 litri con sistema mild-hybrid eTorque è in grado di sviluppare 400 CV e 556 nm di coppia massima e inoltre è capace di trainare fino a 5783 kg.

Tutti i propulsori del pick-up sono offerti con una trasmissione automatica a 8 rapporti che dovremmo trovare anche sul nuovo Grand Wagoneer. La casa automobilistica americana ha dichiarato che, quando la versione di produzione arriverà il prossimo anno, proporrà una capacità di traino senza pari.

Alcuni sostengono che potrebbe proporre una capacità superiore ai 4536 kg se adeguatamente equipaggiato. Il concept presentato in anteprima disponeva del famoso sistema Quadra-Drive II 4×4 e del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain con le cinque modalità di guida Rock, Sand/Mud, Auto, Snow e Sport.

Infine, Jeep ha rivelato che il nuovo Jeep Grand Wagoneer (e il nuovo Wagoneer) verrà proposto in due passi diversi. Quello più corto dovrebbe proporre una capacità di traino maggiore. Non ci resta che attendere il prossimo anno per scoprire ulteriori informazioni sulla nuova generazione del SUV lussuoso.

