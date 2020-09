Jeep Compass Altitude ritorna per il model year 2021

Fra i pacchetti più popolari disponibili per la Jeep Compass abbiamo l’edizione speciale Altitude. Basato sul modello Latitude 2021, questo pack conferisce al famoso SUV un aspetto più sportivo e un prezzo alla porta di tutti. Per il model year 2021, la casa automobilistica americana ha deciso di riproporre la Jeep Compass Altitude.

Esternamente abbiamo delle cornici dei fari fendinebbia in nero lucido, badge Jeep, 4×4 e Compass in nero lucido, tetto in nero lucido, inserto del cruscotto posteriore inferiore verniciato in nero lucido e altro ancora. Gli interni invece sono caratterizzati da un rivestimento nero, inserti in piano black, sedili in tessuto nero/vinile e volante, bracciolo della plancia centrale, pomello del cambio, sedili e bracciolo della portiera in nero.

Jeep Compass Altitude: la special edition ritorna con il model year 2021

Gli equipaggiamenti offerti di serie sulla Jeep Compass Altitude 2021 includono soltanto i cerchi in alluminio nero da 18″ abbinati a degli pneumatici 225/55R18 BSW per tutte le stagioni.

Gli optional invece sono molteplici. Ad esempio abbiamo sedile del conducente con regolazione elettrica a otto vie, sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici, impianto stereo premium Alpine, tettuccio apribile completo, ruota di scorta compatta, portellone elettrico e altro ancora.

Un totale di sette colorazioni esterne sono disponibili per la gamma. Queste includono White, Redline Red, Granite Crystal, Velvet Red, Diamond Black, Laser Blue Pearl e Billet Silver. La Jeep Compass Altitude 2021 è disponibile sia con trazione anteriore che con quella 4×4.

Il cambio automatico Aisin F21-250 Gen 3 a 6 rapporti è disponibile di serie sui modelli a trazione anteriore mentre quelli 4×4 possono sfruttare il 948TE a 9 marce.

