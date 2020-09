DS 9 E-Tense: il marchio francese punta sulla personalizzazione

Con la nuova DS 9 E-Tense, la casa automobilistica francese vuole puntare molto sulla personalizzazione, offrendo raffinatezza e stile di alto livello. Per la nuova vettura, infatti, è possibile scegliere materiali di qualità premium e lavorazioni artigianali che confermano l’approccio premium che DS Automobiles vuole offrire con questo modello.

All’interno abbiamo una plancia interamente rivestita in pelle nappa e una lavorazione a braccialetto di orologio, oltre ad avere altri contenuti straordinari. Il tetto e le tendine di protezione sono rivestite in alcantara mentre le maniglie interne in pelle. La nuova DS 9 E-Tense vanta, inoltre, un sistema di illuminazione policromatico che può essere personalizzato in base alle preferenze di ogni singolo passeggero.

DS 9 E-Tense: la casa francese punta sulla personalizzazione con la sua nuova ammiraglia

DS si è ispirata ai quartieri più emblematici di Parigi per proporre ancora più personalizzazione per la vettura. Ad esempio è possibile optare per i sedili in pelle goffrata dell’ispirazione DS Bastille o DS Rivoli mentre abbiamo l’alcantara nera della Performance Line o la pelle nappa Art Rubis dell’ispirazione DS Opera. Non manca un volante rivestito in pelle abbinato a un ambiente policromatico che può essere impostato in otto diverse colorazioni.

Sulla parte superiore della plancia della DS 9 E-Tense è presente l’orologio B.R.M. mentre i comandi della console centrale presentano una lavorazione guilloché Clous de Paris.

DS Automobiles ha puntato anche sul comfort ambientale in quanto c’è uno speciale trattamento che elimina i rumori esterni così da ascoltare la musica preferita attraverso l’impianto audio Hi-Focal Electra composto da 14 altoparlanti e da tweeter con griglie inox oppure parlare con gli altri occupanti del veicolo senza essere disturbati.

A bordo della DS 9 E-Tense, infine, non mancano una scocca termosaldata che elimina qualunque tipo di vibrazione e dei vetri insonorizzati e stratificati.

