Dodge Charger SRT Hellcat 2021: svelati i prezzi del nuovo model year

La Charger SRT Hellcat Redeye da 808 CV ha sicuramente catturato l’attenzione di moltissime persone, tant’è che è stata un po’ trascurata la Dodge Charger SRT Hellcat 2021. La quattro porte con motore Hemi sovralimentato ha ottenuto alcuni nuovi aggiornamenti per il model year 2021.

Sotto il cofano troviamo il conosciutissimo propulsore V8 sovralimentato da 6.2 litri abbinato all’innovativo cambio automatico TorqueFlite 8HP90 a 8 velocità. Ciò permette alla Charger SRT Hellcat 2021 di eguagliare la potenza offerta dalla Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition 2020 lanciata lo scorso anno, ossia 727 CV e 881 nm di coppia massima.

Dodge Charger SRT Hellcat 2021: annunciati i prezzi per i mercati USA e Canada

Il MY 2021 della muscle car a quattro porte porta con sé diverse caratteristiche di serie come ad esempio sistema Adaptive Damping Suspension, impianto frenante Brembo con pinze anteriori a sei pistoncini, Electric Power Steering (EPS), Launch Assist, Torque Reserve, Launch Control, Line Lock, SRT Performance Pages e tanto altro ancora.

Il cofano motore ad alte prestazioni di nuova concezione presente sulla Charger Redeye c’è anche sulla Dodge Charger SRT Hellcat 2021 e gli conferisce un aspetto ancora più cattivo.

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo model year arriverà negli Stati Uniti a un prezzo di listino di 69.995 dollari (59.442 euro). Parliamo di un aumento di 350 dollari (297 euro) rispetto al modello 2020 ma di 4145 dollari (3520 euro) in meno rispetto alla Daytona 50th Anniversary Edition in edizione limitata.

Per il mercato canadese, la Dodge Charger SRT Hellcat 2021 parte da 85.545 dollari canadesi (54.934 euro), ossia un aumento di 2050 dollari canadesi (1316 euro) rispetto al modello 2020. Gli ordini sono già partiti presso le concessionarie della casa automobilistica americana mentre le prime consegne sono previste verso l’inizio del 2021.

