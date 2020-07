Dodge Charger SRT Hellcat 2021 porta con sé un aumento di potenza

Anche se la nuova Charger SRT Hellcat Redeye da 808 CV è la regina della gamma della berlina muscolosa per il nuovo model year, la “normale” Dodge Charger SRT Hellcat 2021 ritorna con alcuni generosi aggiornamenti. Questi includono un aumento di potenza, alcune nuove caratteristiche standard e un nuovo design per il cofano motore.

La Charger Hellcat ora si allinea perfettamente alla sorella Challenger. Infatti, non bisogna più ordinare una versione speciale come la Charger SRT Hellcat 50th Anniversary Daytona per poter ottenere un po’ di potenza di più. Tutti i modelli 2021 della Dodge Charger SRT Hellcat producono 10 CV in più, quindi adesso eroga 727 CV e 881 nm di coppia massima.

Dodge Charger SRT Hellcat 2021: anche la versionen “standard” ottiene diversi aggiornamenti interessanti

Offerta ancora nella versione Widebody, la muscle car a quattro porte di ultima generazione ora dispone di un nuovo cofano motore con una grossa presa d’aria disposta centralmente che consente all’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri di smaltire al meglio il calore prodotto.

Di serie, la Charger SRT Hellcat 2021 propone sedili in pelle Laguna con logo SRT Hellcat in rilievo. Aggiungendo il pacchetto Alcantara Appearance, però, i sedili in pelle Laguna dispongono anche di alcantara con sempre il logo SRT Hellcat in rilievo. Internamente, l’abitacolo presenta sedili e console argentati, diversi dettagli in cromo nero chiaro e il badge SRT Hellcat in gunmetal posizionato sul cruscotto.

Il pacchetto Carbon & Suede aggiunge diversi inserti in fibra di carbonio al cruscotto e alle cornici della plancia centrale. Tutti gli interessati alla Dodge Charger SRT Hellcat 2021 possono ordinare delle strisce da corsa che corrono lungo l’intera vettura e coprono anteriore, posteriore, tetto e cofano (disponibili in rosso, blu, argento, carbonio e gamme altri). Il pacchetto Satin Black Appearance, invece, aggiunge cofano motore, tetto e spoiler in Satin Black.

Per il 2021, la casa automobilistica americana propone 13 diverse colorazioni esterne per la sua berlina muscolosa: F8 Green, Frostbite, Go Mango, Granite Crystal, Hellraisin, IndiGo Blue, Octane Red, Pitch Black, Sinamon Stick, Smoke Show, TorRed, Triple Nickel e White Knuckle.

Mentre i prezzi non sono stati ancora rivelati, i primi ordini per la Dodge Charger SRT Hellcat 2021 partiranno da questo autunno mentre l’arrivo presso le concessionarie è atteso per gli inizi del prossimo anno.