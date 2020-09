Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody 2021 si mostra dal vivo in foto

Ad inizio mese, Dodge ha annunciato che avrebbe ampliato la sua gamma di vetture widebody con due famosi modelli storici per il model year 2021 fra cui la Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody, oltre alla T/A 392.

La scelta di portare sul mercato queste due varianti arriva dopo il successo conquistato dai modelli widebody in edizione limitata 50th Anniversary Edition basati sull’allestimento R/T Scat Pack Widebody.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody: un prototipo senza camuffamento avvistato a Detroit

Come suggerisce il nome, la versione Shaker dispone di una presa d’aria posta al centro del cofano motore dipinta in nero satinato che si solleva verso su e permette di raffreddare al meglio il motore Hemi V8 392 da 6.4 litri nascosto al di sotto.

L’otto cilindri 6.4 riesce a sviluppare una potenza di 492 CV e 644 nm di coppia massima. I clienti avranno la possibilità di scegliere tra il cambio manuale Tremec TR-6060 a 6 rapporti o quello automatico TorqueFlite 8HP70 a 8 velocità. Le palette al volante sono di serie sulla versione automatica.

La Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody aggiunge 8,89 cm alla lunghezza complessiva della standard R/T Scat Pack. Gli pneumatici Pirelli 305/35ZR20 sono abbinati a cerchi in alluminio da 20″. La muscle car porta con sé anche diverse funzionalità orientate alle prestazioni come ad esempio Launch Control, Launch Assist, Line Lock e SRT Drive Modes R/T Performance Pages.

Non mancano un telaio modificato da SRT, molle anteriori più rigide, ammortizzatori modificati, barre antirollio più grandi sia davanti che dietro, impianto frenante Brembo progettato da SRT con pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini, spoiler posteriore dei modelli Hellcat per offrire più carico aerodinamico e un miglior equilibrio alle alte velocità e altro ancora.

Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia della nuova Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody mentre girava per le strade di Metro Detroit. L’esemplare in questione è dipinto nella colorazione Frostbite.

Per quanto riguarda i prezzi, la muscle car Shaker sarà venduta negli Stati Uniti a un prezzo di listino di 47.690 dollari (40.520 euro) mentre in Canada potrà essere acquistata per 63.495 dollari canadesi (40.769 euro). L’arrivo del veicolo nelle concessionarie Dodge è previsto all’inizio del prossimo anno mentre gli ordini sono già aperti.

