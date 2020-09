Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker e T/A 392 ora disponibili con il pacchetto Widebody

Presto si potrà acquistare il pacchetto Widebody anche per le Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker e T/A 392 2021. La notizia è stata diffusa dalla stessa casa automobilistica statunitense proprio nelle scorse ore.

La Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody parte da 47.690 dollari (40.283 euro) mentre la T/A 392 Widebody da 49.090 dollari (41.465 euro). Da precisare, però, che entrambe le auto non arriveranno nelle concessionarie statunitensi fino all’inizio del prossimo anno.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker e T/A 392: i model year 2021 ricevano il pacchetto Widebody

Tim Kuniskis, dirigente di FCA, ha dichiarato: “Il pacchetto Widebody su Charger e Challenger continua a guadagnare trazione, lasciando spazio a ruote e pneumatici più larghi, il che significa maggiore aderenza e tempi più rapidi nelle drag race. Portare le capacità Widebody alle Challenger R/T Scat Pack Shaker e T/A 392 ci consente di attenerci a quella formula di successo e di offrire maggiori prestazioni a più membri della Brotherhood of Muscle“.

Entrambe le muscle car sono equipaggiate dallo stesso motore Hemi V8 392 capace di sviluppare una potenza di 488 CV e 644 nm di coppia massima. Il propulsore è abbinato di serie a un cambio manuale a 6 rapporti Tremec ma in alternativa è possibile optare per quello automatico TorqueFlite a 8 velocità.

Nel caso della Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody, si ottengono 8,89 cm in più di larghezza complessiva, gli pneumatici Pirelli 305/35ZR20, un telaio con messa a punto SRT e delle sospensioni con smorzamento adattivo. L’auto è equipaggiata anche con palette del cambio al volante, cofano motore con doppia presa d’aria, SRT Performance Pages con modalità di guida e Line Lock.

La R/T Scat Pack Shaker Widebody dispone, poi, di una presa d’aria fredda Mopar, un filtro d’aria conico e un air box ottimizzato per prestazioni migliori. Non manca la decalcomania Shaker sotto il cofano. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana, l’aggiunta del pacchetto Widebody alla muscle car comporterà un miglioramento di quasi 2 secondi per giro rispetto alla vecchia R/T Scat Pack.

Parlando di numeri, la vettura è capace di completare il quarto di miglio in 12,1 secondi a una velocità di 180 km/h (-0,2 secondi). Questo vale anche per la Dodge Challenger T/A 392 Widebody.

Parlando di quest’ultima, abbiamo cofano motore, tetto e mascherina posteriore in Satin Black, strisce laterali T/A, spoiler nero con decalcomania T/A, logo 392 sul parafango, fari Air Catcher a LED con loghi T/A, sedili performance con funzione di riscaldamento e ventilazione, vari inserti in nero lucido e tanto altro ancora.