Stellantis ha annunciato il lancio di CustomFit in Medio Oriente

Stellantis Middle East ha annunciato il lancio di Stellantis CustomFit, l’iniziativa globale dell’azienda per soluzioni di conversione e allestimento per tutti i suoi marchi di veicoli commerciali. In Medio Oriente, il programma è implementato nell’ambito del framework strategico Stellantis Pro One, dedicato ai clienti di veicoli professionali e commerciali.

Progettato per clienti aziendali e governativi che necessitano di adattamenti per veicoli, come uffici mobili, trasporti refrigerati, ambulanze e altre soluzioni specializzate, Stellantis CustomFit certifica partner terzi affidabili in grado di fornire modifiche conformi e ad alte prestazioni. Stellantis CustomFit si applica ai principali marchi di veicoli commerciali leggeri di Stellantis, tra cui PEUGEOT, Citroën, Fiat e RAM.

Slaven Klarin Miljanic, Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis Middle East, ha commentato: “Stellantis CustomFit riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni sicure, affidabili e pronte all’uso per i nostri clienti professionali. Con la crescente domanda di conversione in tutta la regione, Stellantis CustomFit ci consente di offrire ai clienti professionali la flessibilità e la conformità di cui hanno bisogno, supportate dai nostri standard di qualità globali”.

Con la creazione di un ecosistema di allestimenti radicato a livello regionale e pronto per il futuro, Stellantis non solo risponde alle attuali esigenze delle flotte, ma sta anche attivamente definendo gli standard per la mobilità commerciale di domani. Stellantis CustomFit stabilisce un punto di riferimento per allestimenti di alta qualità e scalabili, in linea con l’ambizione globale di Stellantis di offrire soluzioni di trasporto flessibili, sostenibili e incentrate sul cliente in tutti i segmenti di veicoli commerciali leggeri.

Stellantis CustomFit garantisce la coerenza globale negli standard di conversione, consentendo a Stellantis Pro One, il marchio professionale dell’azienda per i clienti, di fornire soluzioni di mobilità flessibili, innovative e personalizzate a livello regionale in tutti i segmenti dei veicoli commerciali leggeri.