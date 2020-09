La nuova Jeep Grand Compass immortalata in Brasile

Una foto spia molto interessante è stata pubblicata su Instagram da InsideCars. Nelle immagini scattate a Campos do Jordão (SP), una regione del Brasile ampiamente utilizzata dai costruttori nello sviluppo di nuovi veicoli, è possibile vedere chiaramente due prototipi di Fiat Chrysler pesantemente mimetizzati e persino con una guardia giurata che sorveglia la coppia di auto.

Il fatto di per sé è già molto interessante, poiché segnala una ripresa del lavoro di sviluppo di Fiat Chrysler in Brasile, rendendo evidente un ritorno alle attività dell’azienda dopo il periodo più acuto della pandemia. Tra i modelli catturati, uno di questi dovrebbe sicuramente essere il Jeep Compass 2022 , che inaugura il primo restyling dell’attuale generazione di SUV.

Dovrebbe debuttare il prossimo anno, la nuova Compass presenterà un discreto aggiornamento del front-end. Internamente, la novità più importante sarà l’arrivo di un nuovo e più avanzato centro multimediale, nonché la possibile adozione di apparecchiature più tecnologiche. L’upgrade del SUV più venduto della categoria comprenderà anche l’applicazione del motore 1.3 turbo ad iniezione diretta della gamma Compass, probabilmente in sostituzione dell’attuale 2.0 flex.

Questo sarà sicuramente uno dei principali miglioramenti per il modello, che aumenterà notevolmente il livello di efficienza della bussola bi-fuel. Il secondo modello, in base alle dimensioni del veicolo avvistato, potrebbe essere l’ inedito modello Jeep Grand Compass da 7 posti, che sarà prodotto anche a Goiana (PE) insieme a Compass, Renegade e Fiat Toro.

Il SUV più grande utilizzerà la stessa piattaforma applicata dal trio fabbricato a Pernambuco, tuttavia, come abbiamo appreso, avrà un suo look all’interno della linea e forse anche un nome univoco per non essere troppo legato a Compass. È probabile che il prossimo anno venga lanciata la Jeep a 7 posti, un altro punto che ribadisce il fatto che si tratta di uno dei modelli presenti sulla scena. Con l’inclusione di un altro modello in Brasile, Jeep aumenterà ulteriormente la sua quota di mercato e opererà in un segmento oggi poco esplorato in Brasile.

