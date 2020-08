Nuove Jeep Compass e Grand Compass potrebbero essere così

Jeep ha recentemente introdotto il model year 2021 della Jeep Compass ma porta con sé soltanto alcune piccole modifiche. La nuova generazione, però, è dietro l’angolo. Il famoso artista brasiliano Kleber Silva ha pensato di ipotizzare in alcuni render come potrebbe essere la Jeep Compass 2022, implementando la fascia frontale dei Commander e Grand Commander venduti esclusivamente in Cina.

Rispetto alla generazione attuale, la nuova Compass non dovrebbe crescere molto in termini di lunghezza altrimenti andrebbe a rubare clienti alla sorella Cherokee. Un’altra novità visibile nelle immagini è il set di fanali posteriori ridisegnati.

Nuove Jeep Compass e Grand Compass: ecco come le immagina Kleber Silva

Visto che le ultime indiscrezioni parlano anche dell’arrivo della Jeep Grand Compass, Silva ha ipotizzato in un render come potrebbe apparire. Il nuovo SUV a sette posti arriverà sul mercato per competere con artisti del calibro del Volkswagen Tiguan Allspace. Questo tipo di veicolo potrà essere utilizzato per trasportare fino a sette persone oppure fino a cinque più bagagli.

Per quanto riguarda i propulsori, sia la Jeep Compass 2022 che la Jeep Grand Compass dovrebbero essere equipaggiate da un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri come scelta entry-level in Europa che ha debuttato già sul Renegade. Prevista anche una versione ibrida plug-in contrassegnata con il badge 4xe.

Accanto al turbo 1.3 menzionato poco fa, la casa automobilistica americana dovrebbe implementare un propulsore elettrico montato sull’asse posteriore. Secondo una diapositiva vista durante il Capital Markets Day 2018, la Jeep Compass dovrebbe ottenere sia l’opzione PHEV che un modello completamente elettrico, oltre alla tecnologia di guida autonoma di Livello 3.