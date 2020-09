Ferrari F8 Tributo sfida una Huracan Evo in una drag race | Video

Anche se Ferrari e Lamborghini sono entrambe produttrici di supercar italiane di alto livello, adottano diverse soluzioni per i loro prodotti. La casa automobilistica di Maranello tende ad optare maggiormente per la trazione posteriore mentre il produttore bolognese si affida a quella integrale come configurazione standard per i suoi bolidi. Questa differenza si rispecchia anche in pista.

L’ultimo video pubblicato su YouTube da DragTimes ci mostra una drag race condotta fra una Ferrari F8 Tributo e una Lamborghini Huracan Evo. Sotto il cofano della rossa è presente un V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV. La supercar di Lamborghini, invece, monta un V10 aspirato da 5.2 litri il quale produce 640 CV.

Ferrari F8 Tributo: la supercar V8 gareggia contro una Lamborghini Huracan Evo

Mentre la F8 Tributo scarica la potenza sulle ruote posteriori, la Huracan Evo la invia a tutte e quattro. Entrambe le supercar vantano un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. DragTimes ha condotto esattamente tre drag race fra queste due vetture e la Ferrari F8 Tributo le ha vinte tutte.

La supercar del cavallino rampante ha completato la prima corsa in 10.450 secondi a una velocità di 220,2 km/h mentre la Lamborghini Huracan Evo in 10.663 secondi a 209,3 km/h. Nella seconda gara, la Huracan Evo è partita qualche istante dopo che il semaforo è diventato verde, dando alla F8 Tributo un vantaggio importante. Tuttavia, la Lamborghini ha completato comunque la sfida in 10.661 secondi a una velocità di 209,2 km/h mentre il bolide di Maranello in 10.335 secondi a 222,2 km/h.

La terza gara è stata simile alla prima ed è stata vinta ancora una volta dalla Ferrari F8 Tributo con un tempo di 10.389 secondi a 220,8 km/h rispetto ai 10.791 secondi a 208,5 km/h segnati dalla supercar di Lamborghini. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

