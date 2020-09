Jeep usa il video “Pale Blue Dot” per lanciare la nuova Jeep Wrangler 4xe

Il marchio Jeep e Ann Druyan, la vedova e collaboratrice di Carl Sagan, si sono uniti per creare il video di 90 secondi “Pale Blue Dot”, che lancia la nuova Jeep Wrangler 4xe e pone l’attenzione sugli sforzi per combattere il cambiamento climatico. Con ogni visualizzazione completata di “Pale Blue Dot” sulla pagina YouTube del marchio Jeep, il marchio darà un contributo alla Coalition for Rainforest Nations e al Carl Sagan Institute della Cornell University per combattere il cambiamento climatico.

Il 14 febbraio 1990, il famoso scienziato Carl Sagan ha offerto al mondo un punto di osservazione straordinario del pianeta che chiamiamo casa. Nel 1981, Sagan, un membro del team di imaging della missione, iniziò a fare pressioni sulla NASA per girare la fotocamera del Voyager 1 per un ultimo sguardo verso casa, una volta completata la prima ricognizione dei pianeti esterni. L’immagine risultante con la Terra che appare come un minuscolo granello di dimensioni minuscole da oltre Nettuno, a quasi 4 miliardi di miglia di distanza, divenne nota come “il pallido punto blu”.

Il marchio ha collaborato con la scrittrice, produttrice e regista americana, vincitrice di Emmy e Peabody Award, Ann Druyan sugli elementi creativi del pezzo, basandosi sulla narrazione di Carl Sagan. Il video “Pale Blue Dot” del marchio Jeep include passaggi dal libro di Sagan del 1994 “Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space” in cui ha parlato in modo approfondito della fotografia.

“Jeep è in un processo di elettrificazione della sua gamma e sentiamo una grande responsabilità nel commercializzarla correttamente perché non è solo un aggiornamento tecnico, è un nuovo capitolo che si apre per il marchio”, ha affermato Olivier Francois, Chief Marketing Officer, FCA. “Il nucleo del DNA del marchio è l’esplorazione, l’avventura e la libertà, quindi i nostri clienti hanno già un rapporto profondo e potente con la natura e con il nostro pianeta.”

“Affidarci a brani dell’iconica orazione ‘Pale Blue Dot’ di suo marito Carl Sagan è un atto di fede e generosità da parte di Ann che è assolutamente incredibile”, ha aggiunto Francois. “Abbiamo chiaramente sentito un enorme dovere sia di proteggere la loro eredità condivisa, sia di sostenere questo messaggio universale di cura del nostro pianeta, dando al nostro pubblico globale la capacità di supportare due cause del cambiamento climatico che sono molto importanti per entrambi, semplicemente guardando il video “Pale Blue Dot” sui nostri canali social. ”

Oltre all’iniziativa YouTube, “Pale Blue Dot” andrà in onda in televisione martedì 22 settembre durante la prima trasmissione negli Stati Uniti di “Cosmos: Possible Worlds” su Fox alle 8 pm ET / PT. “Pale Blue Dot” è stato creato in collaborazione con Doner Agency nel Michigan.

All’inizio di questo mese, il marchio Jeep ha presentato il suo nuovo Wrangler 4xe, segnando l’arrivo del Wrangler più capace, tecnicamente avanzato ed ecologico di sempre. I modelli Jeep Wrangler 4xe saranno disponibili in Europa, Cina e Stati Uniti all’inizio del 2021. I modelli Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe – introdotti lo scorso anno a Ginevra – hanno iniziato ad arrivare in Europa quest’estate. I nuovi modelli Jeep 4xe seguono l’introduzione della Jeep Grand Commander PHEV in Cina lo scorso anno.

