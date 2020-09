Dodge Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody è più divertente della Hellcat? | Video

La Challenger SRT Hellcat è indubbiamente un’auto ad alte prestazioni. Tuttavia, se non si cercano le performance di una supercar, la Dodge Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody è sicuramente un’alternativa molto interessante.

Il noto canale YouTube TheStraightPipes ha avuto la possibilità di recensire un esemplare di questa versione della muscle car. Trovate il video in fondo all’articolo. Gli esperti sostengono che la SRT 392 Scat Pack Widebody è una vettura da non sottovalutare.

Dodge Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody: un’ottima alternativa alla più potente Hellcat

Anche se non dispone di un compressore volumetrico come la Hellcat, gli esperti affermano che nessuno ha davvero bisogno dei 727 CV su strada, per non parlare degli 808 CV erogati dalla Redeye. Come suggerisce il nome, sotto il cofano della Dodge Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody troviamo il motore Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 492 CV e 644 nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori.

Gli utenti possono scegliere tra un cambio automatico a 8 rapporti o uno manuale a 6 marce. L’esemplare testato da TheStraightPipes dispone di una trasmissione manuale. I tester sostengono che la Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody è molto divertente da guidare e forse anche più della Hellcat in quanto è possibile effettivamente utilizzare l’intera potenza su strada.

In aggiunta, i recensori sostengono che la Scat Pack sembra più sportiva della Hellcat che è maggiormente focalizzata sulla pista. Per quanto riguarda il propulsore, sembra un po’ un miscuglio.

Non c’è dubbio che il V8 da 6.4 litri suoni bene ma TheStraightPipes afferma che suona molto meglio nella Hellcat con l’aggiunta del compressore. Nonostante ciò, la Dodge Challenger SRT 392 Scat Pack Widebody riesce a impiegare meno di 5 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

Clubalfa.it