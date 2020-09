Dodge Charger e Durango Enforcer 2021 debuttano in Canada

Dopo aver rappresentato le Charger e Durango Pursuite 2021, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha aperto gli ordini delle Dodge Charger e Durango Enforcer 2021 in Canada che arrivano con nuove trasmissioni ed equipaggiamenti high-tech, progettati per migliorare la sicurezza degli agenti e la reattività e per ridurre i consumi di carburante.

Jeff Kommor, Head of U.S. Sales di FCA, ha dichiarato: “Progettate e costruite sulla base del contributo del nostro Police Advisory Board e del feedback diretto degli ufficiali, le Dodge Charger e Durango Enforcer 2021 mantengono la nostra promessa di offrire agli agenti di polizia la gamma di veicoli per le forze dell’ordine più avanzata del settore, sia come berlina che come SUV”.

Dodge Charger e Durango Enforcer 2021: ecco la nuova gamma per la polizia canadese

La Dodge Charger Enforcer 2021 dispone della trasmissione TorqueFlite a 8 rapporti per entrambe le motorizzazioni disponibili: il nuovo V6 con trazione integrale e maggior potenza e coppia e l’Hemi V8 con trazione posteriore. Queste nuove combinazioni soddisfano o superano i precedenti profili prestazionali della berlina in accelerazione, frenata e manovrabilità. Oltre a questo, tali aggiornamenti dovrebbero consentire una maggiore efficienza di carburante.

Altre funzionalità standard includono un’impostazione della velocità massima a 225 km/h, supporto Apple CarPlay e Android Auto e una massa a pieno carico pari a 2495 kg per ospitare un carico utile aggiuntivo. La produzione della Dodge Charger Enforcer 2021 inizierà nel quarto trimestre presso lo stabilimento FCA di Brampton, nell’Ontario.

Per quanto riguarda il Dodge Durango Enforcer 2021, il SUV propone oltre 20 nuove funzionalità. Dotato di trazione integrale standard, il modello è equipaggiato dagli stessi motori della Charger ed entrambi sono abbinati alla trasmissione TorqueFlite a 8 velocità.

Altre caratteristiche disponibili includono cerchi in acciaio nero con tappi centrali cromati, quattro interruttori ausiliari programmabili, sedili anteriori specifici per la polizia e leva del cambio montata sul quadro strumenti per liberare spazio prezioso nell’area della plancia centrale.

In merito a ciò, Kommor ha detto: “Queste caratteristiche, come la nuova leva del cambio montata sul quadro strumenti, liberano spazio prezioso tra i sedili anteriori per ospitare le attrezzature aftermarket della polizia, necessarie agli agenti per svolgere al meglio il loro lavoro”.

Anche il Dodge Durango Enforcer 2021 dispone dell’impostazione di velocità massima a 209 km/h con la possibilità di configurare e limitare in base ad esigenze specifiche della polizia. La produzione del SUV inizierà nel primo trimestre del 2021 presso lo stabilimento di Jefferson, a Detroit.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI